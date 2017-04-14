Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала близько 750 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за минулу добу зафіксували близько 750 вибухів в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 13 квітня, опублікованому сьогодні.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи не менше 600 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 100 вибухів), - йдеться у звіті.

Також у місії зазначили, що спостерігачі зафіксували більш ніж 200 снарядів і щонайменше 350 трасуючих снарядів, які у цілому були зафіксовані камерами СММ в районі шахти "Октябрська", в Авдіївці та Широкиному.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи щонайменше 150 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 130 вибухів)", - йдеться у звіті.