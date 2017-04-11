Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала понад 250 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за минулу добу зафіксували понад 250 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 10 квітня, опублікованому сьогодні.

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«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі близько 180 вибухів у порівнянні з попередніми 24 годинами (близько 120 вибухів)», - заявили спостерігачі.

При цьому сказано, що більшість вибухів було зафіксовано у районі Авдіївка-Ясинувата-Донецьке летовище та у районі Світлодарськ-Дебальцеве.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, в тому числі близько 74 вибухів у порівнянні з попередніми 24 годинами (близько 80 вибухів)», - наголошується у звіті.