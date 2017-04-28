Внаслідок підриву авто загинув боєць підрозділу, який виконує завдання під Маріуполем
17:49, 28 квітня 2017Війна
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Боєць загинув внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої.
Загинув боєць підрозділу, який виконує завдання під Павлополем / dnl.com.ua
В зоні АТО внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
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«За попередньою інформацією, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець одного з підрозділів, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік населеного пункту Павлопіль», - йдеться у повідомленні.
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