Внаслідок підриву авто загинув боєць підрозділу, який виконує завдання під Маріуполем

В зоні АТО внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«За попередньою інформацією, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець одного з підрозділів, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік населеного пункту Павлопіль», - йдеться у повідомленні.