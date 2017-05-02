Бійці показали "відеозвіт" з телефона знищеного розвідника бойовиків

Українські військові на позиціях неподалік від Пісків біля Донецька показали кореспонденту Військового телебачення свій побут і запис із телефона одного з ліквідованих розвідників терористів, на якому видно його обличчя. Відео оприлюднила прес-служба Північного регіонального медіа-центру Міноборони України.

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«Це вони собі для звітності знімають. А ось той, хто знімав. Бачите, чисто російське обличчя таке (в кадрі з'являється обличчя чоловіка східної зовнішності - УНІАН). Вони бригадою зайшли – три людини. А ці двоє - вже більш слов'янської зовнішності. Розвідники х**і», - коментує український військовий за кадром, додаючи, що цей запис отримали з телефона вже ліквідованого бойовика.