У "ДНР" говорять про проникнення десятків "українських диверсантів" – ІС

09:45, 05 травня 2017
Війна
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Терористи створили «спільні оперативні групи МДБ і МВС» з пошуку та знешкодження «українських диверсантів».

REUTERS

Напередодні 9 травня в «ДНР» різко посилена «протидиверсійна діяльність».

Як повідомляє група «Інформаційне спротив», в останньому розпорядженні керівництва «МГБ ДНР» про посилення боротьби з «агентурою і ДРГ українських спецслужб і ССО» йдеться про нібито проникнення в окуповані райони «десятків ДРГ», які готують диверсії і теракти напередодні Дня Перемоги.

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«Згідно з орієнтуваннями, більшість з цих ДРГ оснащені одноразовими ручними гранатометами. На виконання розпорядження керівництва «ДНР», в окремих населених пунктах (Горлівка, Макіївка) створені «спільні оперативні групи МДБ і МВС» з пошуку та знешкодження «українських диверсантів», – йдеться в повідомленні ІС.

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Теги: #війна на Донбасі#у днр шукають диверсантів