У "ДНР" говорять про проникнення десятків "українських диверсантів" – ІС
Терористи створили «спільні оперативні групи МДБ і МВС» з пошуку та знешкодження «українських диверсантів».
Напередодні 9 травня в «ДНР» різко посилена «протидиверсійна діяльність».
Як повідомляє група «Інформаційне спротив», в останньому розпорядженні керівництва «МГБ ДНР» про посилення боротьби з «агентурою і ДРГ українських спецслужб і ССО» йдеться про нібито проникнення в окуповані райони «десятків ДРГ», які готують диверсії і теракти напередодні Дня Перемоги.
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«Згідно з орієнтуваннями, більшість з цих ДРГ оснащені одноразовими ручними гранатометами. На виконання розпорядження керівництва «ДНР», в окремих населених пунктах (Горлівка, Макіївка) створені «спільні оперативні групи МДБ і МВС» з пошуку та знешкодження «українських диверсантів», – йдеться в повідомленні ІС.