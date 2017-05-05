З початку 2016 року жодну винну особу не покарали за встановлення мін на Донбасі – місія ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що з початку 2016 року не притягнуто жодну винну особу до відповідальності за встановлення мін на Донбасі, від яких гинуть мирні жителі.

Про це йдеться у тижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"З початку 2016 року СММ зафіксувала 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни або боєприпаси, що не вибухнули, серед них троє членів місії. Жодного винного не притягнуто до відповідальності", - йдеться у звіті.

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Місія знову заявляє, що після інциденту зі смертельним наслідком, що стався 23 квітня біля села Пришиб, коли один член патруля місії загинув, а ще двох доправлено до лікарні, діяльність СММ у Донецькій і Луганській областях залишається обмеженою. СММ наголошує, що унаслідок цього спроможність місії вести спостереження знизилась.

"Ще два інциденти, пов’язані з безпекою, сталися 28 квітня у підконтрольних так званій «ЛНР» районах: неподалік патрулів СММ стався вибух і стріляли зі стрілецької зброї. Ніхто зі співробітників СММ не постраждав, майно місії не пошкоджено", - додали у місії.

"Спостерігачі продовжують фіксувати ведення бойових дій уздовж лінії зіткнення, щодня реєструючи сотні вибухів. СММ постійно відзначає наявність озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення", - йдеться у звіті.