Ситуація в зоні АТО: 30 ворожих обстрілів, загинув військовий, ще п’ятеро поранені

З початку доби окупанти 30 разів обстріляли сили АТО, один боєць загинув, ще п’ятеро зазнали поранень. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм ворог бив по опорних пунктах українських військ поруч Верхньоторецького та Кам`янки. Вогнем 120-міліметрових мінометів терористи накривали захисників Невельського, а по оборонцях, Луганського та Верхньоторецького гатили з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях поблизу Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах неподалік Зайцевого ворог застосовував гранатомети різних калібрів та стрілецьку зброю.

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На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог накривав позиції біля Павлополя. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по опорних пунктах морських піхотинцях під Водяним. Міномети калібру 120 мм та 82 мм бойовики застосовували по оборонцях Красногорівки, а з гранатометів різних систем вони били по захисниках Широкиного, Гнутового та Чермалика. Зі стрілецької зброї противник обстрілював опорні пункти в районі Гранітного. В районі Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з артилерійських систем калібру 122 мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах Збройних сил України поблизу Новозванівки. 120-міліметрові міномети та автоматичні гранатомети противник застосував поблизу Кримського, а з мінометів калібру 82-мм - бив по опорних пунктах під Троїцьким. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 65 разів обстріляли позиції ЗСУ.