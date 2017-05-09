Бойовики застрелили українського військового поблизу Луганського

На Донецькому напрямку, неподалік Луганського, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад загинув військовослужбовець. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр штабу АТО.

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"Сьогодні, 9 травня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, з початку доби на різних напрямках вздовж лінії розмежування зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння танка.