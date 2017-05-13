В "ЛНР" почастішали сутички між російськими військовими та "козачими" загонами – розвідка
Ватажки "козаків" відмовляються виконувати накази російських офіцерів.
На тимчасово окупованій території Луганської області почастішали випадки виникнення сутичок між російськими військовослужбовцями і так званими «козачими» загонами. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
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«З початку травня ц.р. у н.п. Голубівка Луганської області збільшилась кількість випадків сутичок між військовослужбовцями ЗС РФ та представниками т. зв. «козацьких формувань», - сказано у повідомленні.
За даними розвідки, ватажки “козаків” відмовляються виконувати накази російських офіцерів, які обвинувачуються у розкраданні фінансів та недолугому командуванні, що призводить до невиправданих втрат особового складу та техніки.