На Донеччині затримано двох бойовиків, які допитували полонених та захоплювали адмінбудівлі

На Донеччині поліцейські затримали двох колишніх бойовиків, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань, допитували полонених та захоплювали адміністративні будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, один із затриманих - безробітний з Дружківки, який у 2014 році допитував полонених у підвалі. Інший – мешканець Бахмута, який брав участь у блокуванні військових складів та захопленні будівлі Артемівської міжрайонної прокуратури.

"Бахмутчанин, який, за інформацією, причетний до поставок нелегальної зброї, з метою конспірації став публічно виявляти проукраїнські погляди та використовувати національну символіку, але це не врятувало його від відповідальності. Наразі ведеться слідство стосовно до обох затриманих", - сказав Мотузяник.

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За інформацією Відділу комунікації поліції Донецької області, обох чоловіків було затримано в один день.

Так, правоохоронці викрили 26-річного жителя Дружківки, який у червні 2014 року вступив до лав незаконного збройного формування, що діяло на території міста. Він ніс службу у «штабі ДНР», який розташовувався у захопленій будівлі Державної служби охорони. Завданням найманця було проводити допити людей, яких незаконно затримували бойовики, в тому числі порушників «комендантської години». Наразі поліція встановлює особи людей, які були бранцями бойовиків та яких допитував затриманий.

Крім того, у Бахмуті поліцейські виявили 56-річного екс-бойовика. Чоловік, який є приватним підприємцем, займається ремонтом мототехніки, робив вигляд патріота. Проте докази, зібрані оперативниками, свідчать про протилежне.

У 2014 році учасник НЗФ активно роздавав проросійським каналам антиукраїнські інтерв’ю. У період з травня по липень брав участь у блокуванні складів Збройних сил України з озброєнням у с. Парасковіївка та штурмі будівлі прокуратури в Артемівську (нині Бахмуті). Після захоплення установи, яку терористи перетворили на власний штаб, затриманий у камуфляжній формі з автоматом здійснював «бойове чергування» по периметру території.

Наразі чоловік перевіряється на причетність до вчинення інших злочинів на Донеччині в період окупації. Отримана інформація, що бойовик може бути причетним до перевезень нелегальної зброї для потреб «ДНР».

Обом учасникам НЗФ оголошено про підозру за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.