В Україні пропонують заборонити в’їзд пропагандистам РФ, які незаконно їздили до ОРДЛО
Заборона на в'їзд в Україну має бути введена проти тих пропагандистів, які через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону заїжджали на окупований Донбас.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала запровадити заборону на в’їзд до України журналістам, які їздили на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це вона написала у Facebook.
«Підтримую і поділяю позицію ДПС, також висловлену колегою (не родичем) Антоном Геращенко про заборону на в'їзд в Україну тих журналістів, які протиправно відвідали окупований Крим. Та й ніякі це не журналісти, а пропагандисти. А про те, як все "погано" на Євробаченні - вони із-за порєбрика напишуть. Так що немає чого тут у нас шастать», - зазначила Геращенко.
«Але також вважаю, що заборона на в'їзд в Україну має бути введена і проти тих пропагандистів, які незаконно, не через КПВВ, а через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону заїжджали на окупований Донбас».
Вона закликала громадян допомогти Держприкордонслужбі скласти такі списки.
«Тому всім, хто відслідкував на окупованому Донбасі всіляких російських пропагандистів, - прохання інформувати по це наші спецслужби. А ті приймуть правильне рішення, згідно українських законів», - написала Геращенко.
Читайте такожРосійських журналістів, які відвідували окупований Крим, не пустять на Євробачення
Як повідомлялося, 6 травня в Україну не пустили акредитованого на «Євробачення» фотокореспондента МІА "Россия сегодня" Раміля Ситдикова.
Сьогодні прикордонники не пропустили в Україну двох журналісток з Росії, які їхали до Києва на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» через відвідування ними окупованого Криму.