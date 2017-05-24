Бойовики перекидають до Луганська боєприпаси для РСЗВ "Смерч" і "Ураган" – ІС

Окупанти перекидають боєприпаси до РСЗВ «Смерч» і «Ураган» з боку Сорокине у напрямку до Луганська.

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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«З боку Сорокине (кол. Краснодон) за напрямом до Луганська зафіксоване перекидання окупантами боєприпасів до РСЗВ «Смерч» і «Ураган». У колоні спостерігалося 8 Уралів і Камазів з боєприпасами до даних систем озброєння. Колона рухалася у супроводі «правоохоронців ЛНР», – повідомили в ІС.

Крім того, в районі Стили у напрямку до Докучаєвська перекидалася бронетехніка окупантів. У колоні - 6 одиниць ББМ (з них 4 - БМП-1\2, 1 одиниця БРМ-1К і 1 МТ-ЛБ). Перекидання велася з боку Старобешеве.