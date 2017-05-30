Вранці бойовики обстріляли підприємство в Новолуганському із забороненої зброї – СЦКК

Терористи «ДНР» обстріляли сільхозпідприємство «Бахмутский аграрний союз».

Як йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці штабу АТО у Facebook, близько п’ятої години ранку 30-го травня противник здійснив обстріл сільхозпідприємство «Бахмутський аграрний союз» в населеному пункті Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

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«Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

В Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з’ясовуються.

«Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», – зазначили в СЦКК.