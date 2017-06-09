За добу на Донбасі один військовий загинув, вісім прикордонників отримали контузію

Впродовж минулої доби окупанти в зоні АТО 45 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, внаслідок бойових дій один військовий Збройних сил України загинув, шестеро - зазнали поранень.

Читайте такожОкупанти на Донбасі підсилюють свої передові підрозділи вздовж Бахмутської траси - ІС«Хоча кількість ворожих обстрілів, у порівнянні з попередніми днями, відносно зменшилась, втім все частіше бойовики відкривають вогонь не лише по укріпленнях українських підрозділів, але й по прифронтових населених пунктах», - наголосили у штабі.

На Приморському напрямку російські окупаційні війська, зокрема, застосовували 120-мм міномети біля Широкиного та Водяного. Ввечері вони били зі 152-мм артилерійських систем в районі Сартани. З мінометів калібру 82 мм із західних околиць окупованого Донецька терористи обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Мар'їнки та Красногорівки.

Вдень під обстріли потрапили житлові квартали Мар'їнки, внаслідок чого поранено 50-річну жінку. Близько 18.30 окупанти здійснили артилерійський обстріл околиць Сартани. Артилерійські снаряди вибухнули у житловому секторі, де розташовується комендатура Державної прикордонної служби. За даними Держприкордонслужби, загалом з 18.30 до 19.00 по прикордонному підрозділу було випущено понад 40 артилерійських снарядів. «Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає, водночас 8 прикордонників отримали контузію», - йдеться у повідомленні.

Також у результаті обстрілу пошкоджено будівлю та техніку місцевої агрофірми, газопровід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Місцеві жителі не постраждали.

На Донецькому напрямку бойовики 19 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗСУ. Так, впродовж дня окупанти били по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Під вечір вони вели вогонь з танків та озброєння БМП. З мінометів калібру 82 мм найманці здійснювали обстріли в районі Зайцевого, Верхньоторецького та Кам'янки.

Під час обстрілу терористами укріплень ЗСУ в районі Кам'янки декілька мін влучили у частину селища, де живуть цивільні. В результаті обстрілу постраждав 15-річний юнак, якого було госпіталізовано.

На Луганському напрямку ситуація відносно стабілізувалась, зафіксовано 8 обстрілів. Зокрема, зранку бойовики двічі били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбенки. Ао обіді та ввечері з таких же артилерійських систем терористи обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону біля Катеринівки.