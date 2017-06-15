Порошенко "найближчим часом" внесе на розгляд ВР законопроект про реінтеграцію Донбасу - Геращенко

Найближчим часом президент України Петро Порошенко внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко на VII Національному експертному форумі «Точки росту» у Києві, організованому Інститутом Горшеніна.

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Вона наголосила, що на порядок денний парламенту необхідно ставити не закони про окуповані території, а законопроект про реінтеграцію Донбасу, «який вже напрацьований і найближчим часом президент України внесе його на розгляд парламенту».

«І це буде дуже правильно. І тут вже голосування покаже насправді справжню позицію дуже багатьох людей», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО та запровадження воєнного стану, заявив, що доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України.

«Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - підкреслив Порошенко.

«За моїм дорученням було розроблено проект законодавчого акту, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу України». Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму», - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що ключовою позицією є реінтеграція цих територій. За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, які закріплені у Мінських домовленостях.

Як сказав Порошенко, разом з підготовкою законопроекту будуть продовжені політико-дипломатичні зусилля, які вже дали результат. Для українців відкриті двері Євросоюзу як визнання ефективності проведення українських реформ за усіма напрямками, додав він.

Президент також наголосив на необхідності продовження політики санкцій по відношенню до країни-агресора.

Як відомо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

"Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. У той же час потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України", - сказав Турчинов. "У той же час, прийшов час перейти до нового формату захисту країни", - заявив він.