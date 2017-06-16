Захарченко потрапив у немилість: російське командування планує відставки й арешти в "ДНР" - розвідка

Керівництво РФ підозрює так звані уряди "ДЛНР" у нецільовому використанні наданої "допомоги". Про це Головне управління розвідки при Міноборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"14 червня ц.р. у Донецьку російськими "контролюючими особами" було заслухано "главу ДНР" Захарченка, якого звинувачено у недбалому ставленні до виконання службових обов’язків, що спричинило масштабне розкрадання отриманих з РФ коштів, матеріально-технічних засобів", - йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки, очікується відставка, з подальшим арештом, низки посадовців в "уряді "ДНР".

"Для невідворотності покарання осіб, причетних до розкрадання російської допомоги, всім т.зв. "державним службовцям і працівникам бюджетної сфери "ДНР/ЛНР" заборонено виїзд на територію України і відвідування "сірої зони", яка прилягає до лінії розмежування", - розповіли в ГУР.