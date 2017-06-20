Вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках: четверо військових поранені

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ вчора відносно менше застосовували важку артилерію, проте обстрілювати позиції ЗС України з інших видів зброї не припинили.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, минулої доби бойовики 43 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення. Найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано на Приморському напрямку, а з артилерії калібру більше 100 мм противник бив лише на Луганщині.

На Приморському напрямку бойовики вчора найчастіше відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО - 19 разів. Під вогонь противника потрапила ціла низка наших опорних пунктів, зокрема в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Березового та Мар'їнки. Там окупанти систематично порушували "режим тиші", використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, в окремих випадках - зенітні установки та озброєння БТР. Також поблизу Павлополя незаконні збройні формування вели вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

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На Донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Там загарбники і вдень, і вночі неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях з піхотного озброєння різних модифікацій, одного разу били із зенітної установки. Також на цьому напрямку вчора під ворожий вогонь потрапили українські воїни, котрі тримають оборону в районі Кам'янки, Зайцевого та Новолуганського. Там бойовики також не застосовували артилерії, втім досить щільно під прикриттям гранатометів били зі стрілецької зброї. Всього тут зафіксовано 9 фактів застосування проросійськими НЗФ зброї.

На Луганському напрямку найгарячіше вчора знов було в районі Бахмутської траси. Саме там, поблизу Кримського, російсько-терористичні бандформування вчора тричі використовували проти українських захисників міномети калібру 120 мм. Там же окупанти досить інтенсивно били з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, без застосування артилерії бойовики здійснювали обстріли позицій ЗС України, які розташовані неподалік Станиці Луганської, Новозванівки, Жовтого, Старого Айдару та Новоолександрівки.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських воїнів вчора зазнали поранень.