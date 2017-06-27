Голова МЗС Німеччини не вірить у швидке вирішення конфлікту на Донбасі
За словами Габріеля, Україна і проросійські бойовики порушують угоду про припинення вогню на Донбасі.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у понеділок, 26 червня, заявив, що не вважає режим припинення вогню на сході України стійким, передає Reuters.
За його словами, і Україна, і підтримувані Росією бойовики на Донбасі порушують угоду про припинення вогню. Через це, ймовірно, конфлікт не буде вирішено в короткостроковій перспективі.
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"Дуже важко знайти рішення після стількох років. Звичайно, ми намагаємося, але не схоже, що у нас буде (короткострокове рішення) кризи в регіоні", - зазначив Габріель на заході Європейської Ради з міжнародних відносин (ECFR).
Голова МЗС Німеччини додав, що продовжує підтримувати зусилля групи "Нормандського формату", але, спостерігачі місії ОБСЄ не були налаштовані оптимістично щодо ситуації в регіоні. "У мене немає хороших повідомлень щодо цього питання", - сказав Габріель.