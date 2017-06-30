З початку доби поранено двох українських військових

Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції дістали поранення двоє українських військових.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ штабі АТО повідомляють про ускладнення ситуації на Донбасі«З початку доби внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень», - повідомили у штабі.

Cтаном на 18.00 оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення. Особливо напруженою ситуація залишається на Донецькому напрямку, зокрема у південному та північно-східному передмістях Авдіївки. Загалом з початку доби бандформування 13 разів обстрілювали оборонні укріплення українських захисників. Неодноразово застосовували окупанти й озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, на Приморському напрямку сьогодні окупанти чотири рази застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Ще до світанку бойовики, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів, обстріляли позиції ЗСУ в районі Гнутового, Широкиного та Лебединського. А ближче до вечора противник з напрямку тимчасово окупованої Старомихайлівки вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету по оборонцях Красногорівки.

На Донецькому напрямку проросійські незаконні збройні формування сконцентрували свою вогневу активність. Зокрема, не припиняються бої поблизу Авдіївки та Кам'янки. З опівночі окупанти били там з піхотного озброєння. Пізніше, обстрілюючи наші опорні пункти, противник до згаданих вогневих засобів додав міномети калібру 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та знову б'є з озброєння танків.Особливо активно бойовики вели вогонь біля Кам'янки. Окрім того, на цьому напрямку злочинці ще зранку обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Верхньоторецького.

На Луганському напрямку, за інформацією штабу, встановилась відносна тиша. Лише в районі Новоолександрівки ще в першій половині дня по українських армійцях відкривав вогонь ворожий снайпер.