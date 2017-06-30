Бойовики "ЛНР" погрожували розстріляти спостерігачів СММ за привітання з Днем Конституції України

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що бойовики "ЛНР" погрожували розстріляти спостерігачів СММ за привітання жителів села Весела Гора з Днем Конституції України.

Про це йдеться у звіті станом на 19:30 29 червня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

Спостерігачі повідомили, що у підконтрольному бойовикам "ЛНР" селі Весела Гора до автомобілів СММ підійшли двоє членів "ЛНР" (чоловічої статі, 25-30 років), які були озброєні автоматами Калашникова (7,62 мм), одягнені у сірий камуфльований одяг без розпізнавальних знаків та були у чорних балаклавах, які закривали їхні обличчя.

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"Вони спитали членів патруля СММ, які були в двох автомобілях, чи відвідували спостерігачі цей населений пункт за день до того, та звинуватили членів СММ, що ті привітали місцевих жителів з Днем української Конституції. Озброєні чоловіки сказали членам СММ, що вони застрелять членів СММ, якщо таке повідомлення повториться", - наголосили у місії.

При цьому сказано, що патруль СММ покинув цей район та поінформував про зазначений інцидент Спільний центр з контролю та координації.

Як повідомляв УНІАН, жителів "ДНР" і "ЛНР" заманюють на роботу в Сибір і на Далекий Схід.