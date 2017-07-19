У бою під Зайцевим загинув 22-річний закарпатець (фото)

Боєць 128-ї бригади загинув вчора ввечері, 18 липня, від численних осколкових поранень. Про це Mukachevo.net підтвердили офіційно у 128 бригаді ЗСУ.

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"Бій з проросійськими бойовиками, який супроводжувався потужними артобстрілами, тривав вчора декілька годин. Близько 20:30 відбувся черговий обстріл позицій бійців ЗСУ, ймовірно, з мінометів чи РПГ", - йдеться у повідомленні.

Машканець Закарпаття Золтан Балаж ніс бойове чергування у районі Зайцевого, де й тривав бій. Там боєць отримав численні осколкові поранення, від яких загинув.

Як повідомляв штаб АТО, бойовики з танків і гранатометів обстріляли низку позицій сил ЗСУ, двоє військових загинуло.