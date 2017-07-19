Бойовики з танків і гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО, двоє військових загинуло

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО серйозно загострилась. І якщо вдень противник зменшив кількість обстрілів українських позицій, то після 18 години ситуація кардинально змінилась. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

Читайте такожБойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки, є поранені - Жебрівський (фото)За даними прес-центру, ввечері і вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку." Починаючи з 17.50 і фактично до 22 години бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21 години злочинці двічі з танків накривали опорні пункти у Красногорівці", йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що також у другій половині дня, бандити двічі обстріляли і житлові квартали Авдіївки. Внаслідок вибуху міни калібру 82 міліметри двоє цивільних отримали поранення.

"В результаті обстрілів наших опорних пунктів з мінометів та гранатометів неподалік селищ Зайцеве та Невельське загинули двоє військовослужбовців сил АТО", - повідомили в прес-центрі.

"На Луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська", - повідомляє прес-центр.

У прес-центрі зазначили, що загалом за минулу добу бандформування 23 рази порушили перемир’я. Двоє наших бійців загинуло, четверо отримали поранення. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

"Ввечері та вночі бойовики вчергове показали, що не бажають деескалації конфлікту. А їхні провокації призводять до жертв як серед військовослужбовців ЗС України, так і мирного населення Донбасу", - зазначили в прес-центрі.