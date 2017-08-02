Для десантників 2017-й є роком активізації оперативної та бойової підготовки – Муженко

Для Високомобільних десантних військ (ВДВ) 2017-й є роком активізації оперативної та бойової підготовки. Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, про це сказав начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, вітаючи особовий склад підрозділів ВДВ з нагоди професійного свята.

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Муженко наголосив: «Для ВДВ 2017-й - черговий рік активізації оперативної та бойової підготовки, опанування нових методів застосування сил і засобів».

За його словами, марші та рейдові дії підрозділів ВДВ, вихід та утримання ділянок державного кордону, Луганського і Донецького аеропортів, блокування і знищення противника назавжди увійшли у практику воєнного мистецтва.

Як повідомляв УНІАН раніше, відзначати день ВДВ будуть десантники по всій Україні. Першими почали на Дніпропетровщині. Саме там заплановані цьогоріч усі урочистості - парад і показ техніки.

Тим часом бійці, котрі пройшли найгарячіші точки війни, зокрема, Донецький аеропорт, у соціальній мережі Facebook застерігають людей у смугастих тільниках та блакитних беретах не втрачати честі сьогодні - не перепити алкоголю, а відтак не купатися у фонтанах. І таким чином довести, що десантники - це еліта української армії.