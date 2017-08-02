Україна відзначає 25-ту річницю створення ВДВ (відео)

Відзначати день ВДВ будуть десантники по всій Україні. Першими почали на Дніпропетровщині. Саме там заплановані цьогоріч усі урочистості - парад і показ техніки. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тим часом бійці, котрі пройшли найгарячіші точки війни, зокрема, Донецький аеропорт, у соціальній мережі Facebook застерігають людей у смугастих тільниках та блакитних беретах не втрачати честі сьогодні - не перепити алкоголю, а відтак не купатися у фонтанах. І таким чином довести, що десантники - це еліта української армії.

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Свято було встановлено Указом Президента України у 2012 році. Раніше українські військові відзначали День аеромобільних військ.