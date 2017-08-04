На Донбасі бойовик підірвав себе через рішення командира не платити йому зарплату - розвідка

На Донбасі бойовик підірвав гранату у розташуванні свого підрозділу і загинув через рішення командира про покарання його шляхом позбавлення зарплати.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Зневажливе ставлення та знущання командирів підрозділів російських окупаційних військ до підлеглого особового складу призводять до проявів істерії та немотивованої агресії у взаємовідносинах між військовослужбовцями", - повідомили у ГУР.

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Зокрема, 3 серпня військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) Збройних Сил Російської Федерації, перебуваючи у стресовому стані, після доведення рішення командира про покарання шляхом позбавлення грошової винагороди, підірвав гранату РГД-5 у розташуванні підрозділу.

"Сам загинув і ще троє військовослужбовців було поранено. Командування полку намагається приховати цей інцидент, видаючи його за "необережне поводження з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.