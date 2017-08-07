Війна на Донбасі у нинішній фазі надовго - волонтер (відео)

Війна на Донбасі в такій фазі, як вона зараз, - це надовго, поки сторони або не домовляться, або одна зі сторін не матиме рішучу перевагу, щоб зламати спротив іншої, й вирішити все за столом переговорів. Про це заявив засновник волонтерської ініціативи "Повернись живим" Віталій Дейнега в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

"Ми маємо і далі посилювати армію, тоді ми маємо сильну переговорну позицію для того, щоб якось це закінчити. Поки ми слабкі, поки з нами не буде ніхто розмовляти, будуть Мінські угоди, затягування часу. Знаєте, із сильним чуваком, який може дати по морді, з ним значно всі схильніші домовлятися, а не чубитись", - наголосив він.

За словами Дейнеги, останні два роки на сході України ситуація приблизно зберігається.

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"Просто трішечки гарячіше стало тут, трішечки гарячіше стало там. У цілому ідуть обстріли й одна сторона провокує іншу, і на деяких ділянках вони просто витягують великі стволи і починають одне одному насипати", - додав волонтер.

Водночас Дейнега зазначив, що нинішня армія ще далека від стандартів НАТО, але вже екіпірована краще за російську.

"Армія зараз – зовсім не та, що була три роки тому. Армія вже доволі непогано запакована саме тепловізорами, приладами нічного бачення. Це не значить, що вони не треба, це значить, що ми три роки не сиділи, склавши руки. Є зараз потреба в планшетах, які дозволяють артилеристам точніше і краще вираховувати, куди і як стрільнути, щоб влучити чітко, куди ти хотів. Є велика потреба в дрібному колісному транспорті, машинах. Кількість потреб у неї є значно меншою. Тому що є люди, які ці три роки щось роблять для того, щоб це мінялося. Плюс Міноборони теж робить свою роботу, може, не так, як ми хочемо, але робить, і не найгіршим чином", - запевнив він.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу двоє українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення АТО.