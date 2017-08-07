Доба в АТО: бойовики ведуть обстріли з важкого озброєння, двоє українських військових поранені

За минулу добу двоє українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку під обстрілом окупантів після шести годин вечора виявилися позиції поблизу Водяного. Там бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети і стрілецьку зброю, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

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Крім того, позиції неподалік Широкіно і Павлополя накрили вогнем з 120-міліметрового міномета. Близько 9-ї години вечора отримав поранення, ще один боєць ВСУ в результаті ворожого обстрілу опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем з великокаліберних кулеметів.

Близько 10-ї години ночі, терористи випустили не менше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню недалеко за Широкіно.

На Луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів двічі потрапили опорні пункти неподалік Новоолександрівки і Новотошківського.

"Загалом, за минулу добу противник 18 разів порушив перемир'я. Двоє українських захисників отримали бойові поранення", - зазначили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, терористи вже почали вантажівками вивозити майно жителів Донбасу. У розвідці також розповіли, що в одному з підрозділів 2 окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2 АК розкрадають пальне.