Померла відома волонтер із Дніпра
16:16, 07 серпня 2017Війна
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Таран організовувала допомогу українським військовим у зоні АТО з початку бойових дій на Донбасі.
Волонтер померла уві сні / facebook.com
Пішла з життя волонтер організації "Вокзал Дніпро" Людмила Таран, яка допомагала українським військовим з 2014 року. Про це у соцмережах повідомляють її знайомі.
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За їхніми словами, Таран заснула й не прокинулась. "Людмила Таран, Людочка-Сонечко, померла сьогодні уві сні. Це була чудова дівчина-волонтер. Безвідмовна і цілодобова. Люда – величезна втрата для всіх", – йдеться у повідомленні на Facebook Наталії Попової.
У волонтерки залишився син, який у 2017 році закінчив 11-й клас.
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