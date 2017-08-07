Померла відома волонтер із Дніпра

Пішла з життя волонтер організації "Вокзал Дніпро" Людмила Таран, яка допомагала українським військовим з 2014 року. Про це у соцмережах повідомляють її знайомі.

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За їхніми словами, Таран заснула й не прокинулась. "Людмила Таран, Людочка-Сонечко, померла сьогодні уві сні. Це була чудова дівчина-волонтер. Безвідмовна і цілодобова. Люда – величезна втрата для всіх", – йдеться у повідомленні на Facebook Наталії Попової.

У волонтерки залишився син, який у 2017 році закінчив 11-й клас.