У зоні АТО знайдено тіло загиблого полковника Нацгвардії

Тіло полковника Національної гвардії України Олександра Бойка знайдено та доставлено до Сєвєродонецька. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в Twitter.

«Після довгих пошуків тіло вбитого 3червня у бою під Попасною полковника спецназ Нацгвардії Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк», - повідомив написав Шевченко.

В коментарі "Громадському радіо" керівник групи з обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко зазначив, що це була не передача тіла з боку бойовиків, а тіло полковника знайшли представники пошукової групи: «Його знайшли в «зеленці». Ймовірно там, де він загинув», - сказав Олег Котенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня стало відомо, що полковник Бойко зник безвісти під час виконання бойового завдання в результаті бойового зіткнення на Луганщині.

Незабаром дружина 35-річного командира розвідки, полковника Олександра Бойка Світлана заявила, що їй відомо про обставини зникнення Бойко біля Золотого в Луганській області. Жінка заперечує, що її чоловік зник. "Він не зник, його залишили на полі бою тяжко пораненим", - сказала вона.