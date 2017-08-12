У зоні АТО знайдено тіло загиблого полковника Нацгвардії
Тіло полковника Олександра Бойка знайшли представники пошукової групи.
Тіло полковника Національної гвардії України Олександра Бойка знайдено та доставлено до Сєвєродонецька. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в Twitter.
«Після довгих пошуків тіло вбитого 3червня у бою під Попасною полковника спецназ Нацгвардії Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк», - повідомив написав Шевченко.
В коментарі "Громадському радіо" керівник групи з обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко зазначив, що це була не передача тіла з боку бойовиків, а тіло полковника знайшли представники пошукової групи: «Його знайшли в «зеленці». Ймовірно там, де він загинув», - сказав Олег Котенко.
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Як повідомляв УНІАН, 20 червня стало відомо, що полковник Бойко зник безвісти під час виконання бойового завдання в результаті бойового зіткнення на Луганщині.
Незабаром дружина 35-річного командира розвідки, полковника Олександра Бойка Світлана заявила, що їй відомо про обставини зникнення Бойко біля Золотого в Луганській області. Жінка заперечує, що її чоловік зник. "Він не зник, його залишили на полі бою тяжко пораненим", - сказала вона.