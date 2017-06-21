Дружина зниклого підполковника Нацгвардії: його залишили на полі бою тяжкопораненим

Дружина 35-річного командира розвідки, підполковника Олександра Бойка Світлана заявила, що їй відомо про обставини зникнення Бойка біля Золотого в Луганській області.

Жінка заперечує, що її чоловік зник. "Він не зник, його залишили на полі бою тяжкопораненим", - сказала вона в ефірі "Громадського радіо".

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За інформацією його підлеглих, що були з командиром на тому ж завданні, Бойко був поранені у ногу та живіт, але чи намагалися вони евакуювати з поля бою і чому це не вдалось, дружина не знає. Зараз йде службове розслідування.

У неї немає конкретної інформації про те, де перебуває її чоловік. Нагадаємо, у Нацгвардії припускали, що він потрапив у полон. "Я точно не знаю, де він, але я вірю і знаю, що він живий", — зазначила дружина командира.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня стало відомо, що полковник Бойко зник безвісти під час виконання бойового завдання в результаті бойового зіткнення на Луганщині.

"За непідтвердженими даними, офіцер утримується одним із терористичних підрозділів ОРДЛО. Спроби вирішити питання щодо обміну та передачі полковника Бойка на сьогодні не призвели до позитивних результатів", - повідомила прес-служба Нацгвардії. До заходів з пошуку долучені представники громадських організацій.