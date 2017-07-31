До лікарні Дніпра доставили двох "пошматованих" українських військових

У Дніпропетровську лікарню імені Мечникова доставили двох українських військових, які отримали серйозні поранення в Широкиному Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Сергій Риженко.

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"Вони ще три дні тому дихали на повні груди. Мріяли про будинок. Сьогодні пошматовані бійці на реанімаційному ліжку в Мечникова. Поранення отримали в Широкиному. Мінно-вибухові травми, пневмоторакс, осколки влучили в обличчя, шию, груди, живіт", - йдеться у його повідомленні.

Один з бійців, 34-річний Денис, другий - 41-річний Павло з Вінницької області, в його тілі десятки осколків.

Як повідомляв штаб АТО, 17 липня з району проведення АТО у військовий госпіталь Дніпра вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 МТ доставлили двох легкопоранених та інших соматичних хворих бійців АТО, які отримали поранення від ворожих мінометів і стрілецької зброї.