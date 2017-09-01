"Весь кістяк зачищений": другий терорист після "Гіві" розповів про ситуацію у батальйоні "Сомалі" (аудіо)

Хактивісти отримали доступ до аудіозаписів телефонного інтерв'ю російської журналістки РІА Новости Марії Калініної зі спільницею окупантів Задорожною Ілоною Юріївною (позивний "Боня").

"Боня" — колишній командир диверсійно-розвідувальної групи "Грім", яка була переформована на батальйон "Сомалі". Очолив його знищений російськими спецслужбами окупант Михайло Толстих "Гіві". "Боня" стояла біля витоків створення "Сомалі" й була другою людиною після "Гіві", йдеться на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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Судячи з інформації, озвученої журналістці, на поточний момент практично весь кістяк батальйону зачищений російськими спецслужбами. Батальйон не укомплектований й тільки за минулі два тижні його залишили 54 людини.

У "підрозділі" панує хаос, особовий склад регулярно порушує статут й скоює злочини, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Охочих вступити до батальйону на ідейних засадах фактично не залишилося. Найбільше "Боня" бажає, щоб розв'язана Росією гібридна війна на Донбасі швидше закінчилася.

Послухати аудіо можна тут.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту ватажка "ДНР" Олександра Захарченка між ним і новим ватажком "Сомалі" "Синком" виник конфлікт, в результаті якого Захарченко прострілив останньому ноги.