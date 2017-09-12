Місце утримання блогера Асєєва в "ДНР" досі невідоме - ООН

Журналіста та блогера Станіслава Асєєва (Васіна) від початку червня утримують без зв’язку із зовнішнім світом в «ДНР». Про це повідомила голова місії Фіона Фрейзер, під час презентації у Києві дев’ятнадцяту доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає «Радіо Свобода».

За її словами, місце перебування блогера досі невідоме.

«Відомого блогера, який писав про життя на території, контрольованій озброєними групами, від початку червня утримують без зв’язку із зовнішнім світом у самопроголошеній «Донецькій народній республіці». Він – досі під вартою, і його місце перебування невідоме дотепер», – сказала Фрейзер, назвавши «самопроголошеною республікою» підтримуване Росією незаконне збройне сепаратистське угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним.

Як повідомляв УНІАН раніше, українська сторона у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні у Мінську вимагатиме допуску координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша до затриманого бойовиками журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).