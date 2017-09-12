Україна у Мінську вимагатиме допуску координатора ОБСЄ до затриманого бойовиками Асєєва

Українська сторона у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні у Мінську вимагатиме допуску координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша до затриманого бойовиками журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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"Ми ставили перед координатором Фрішем питання відвідання Асєєва, але його також до Стаса не пустили. Фріш планує на початку жовтня ще раз відвідати окуповані території. Отже, в Мінську ми в гуманітарній групі, посилаючися і на заяву Фіони (голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер - УНІАН), будемо вимагати допуску представника ОБСЄ до журналіста", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, Фрейзер заявила, що на окупованому Донбасі громадяни з проукраїнськими поглядами наражаються на ризик залякування та фізичного насильства. Вона нагадала, що відомий блогер Асєєв, який писав про життя на окупованих територіях, "утримується в таємному ув'язненні у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" з початку червня". За даними ООН, Асєєв позбавлений права на зв'язок з родичами. Бойовики понад місяць тримали його без зв'язку із зовнішнім світом, незважаючи на запити, які подавала його родина. 15 липня 2017 року його матері було повідомлено про його затримання. Станом на 15 серпня 2017 року він перебував під вартою.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську заплановане на 20 вересня.