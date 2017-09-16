Активність бойовиків перейшла на Луганський напрямок: ЗСУ жорстко відповіли противнику

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, з Донецького та Маріупольського активність ворога перейшла на Луганський напрямок.

Так, після 18 години бойовики чотири рази били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по околицях Кримського. А під час ще 2 мінометних обстрілів наших позицій біля цього ж селища випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри.

«Українські воїни жорстко відповіли противнику. У результаті цього протистояння близько 23 години отримав поранення один наш захисник», – зазначає штаб АТО.

Також увечері окупанти випустили 35 82-міліметрових мін по опорних пунктах сил АТО у районі Новотошківського.

На Донецькому напрямку бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки. Також під мінометним обстрілом противника опинились наші опорні пункти біля Пісків. А ворожі гранатомети працювали неподалік Світлодарська.

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На Приморському напрямку незаконні збройні формування з міномету і гранатометів били по наших позиціях біля Водяного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 30 разів порушили перемир’я. 9 разів ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри.

На кожен другий обстріл бойовиків сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.