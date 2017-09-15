Бойовики понад годину обстрілювали КПВВ "Майорське" з гранатометів

Терористи продовжують здійснювати обстріли позицій українських військових поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення АТО.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, на цей раз російські найманці використовували гранатомети та стрілецьку зброю.

«Так, учора о 21.05 незаконні збройні формування черговий раз з боку населеного пункту Горлівка, що на неконтрольованій українській владі території, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України в напрямку КПВВ «Майорське», який вели більше 1 години», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли контрольний пункт "Мар’їнка"

Під час ведення вогню громадяни та транспортні засоби в КПВВ «Майорське» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військових немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.