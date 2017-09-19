Місія ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів до 800 осіб

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг заявляє, що місія має намір збільшити кількість спостерігачів до березня 2018 року до 800 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання круглого столу "Виступ Порошенка в Генасамблеї ООН. Що чекає українського президента?".

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"Що стосується діяльності СММ, ми продовжуватимемо збільшувати кількість спостерігачів. І наша мета - до кінця строку дії нашого мандату, який завершується у березні наступного року, щоби загальна кількість спостерігачів, які працюватимуть на місцях в Україні, становила 800 осіб", - заявив Хуг.

Відповідно до інформації СММ станом на 6 вересня, представленій у тематичному звіті, у місії працює 616 спостерігачів, з яких 529 осіб - це чоловіки, 87 - жінки.