Хуг заявив про нові випадки перешкоджання роботі СММ ОБСЄ з боку бойовиків

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє про чергові перешкоджання роботі членів місії на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Після поновлення зобов’язань дотримання режиму припинення вогню обмеження нашої свободи пересування продовжуються. Упродовж тижня спостерігачам 12 разів відмовляли у доступі в непідконтрольних районах. І безпечний доступ до всіх районів залишається ілюзорним», – сказав Хуг.

Він підкреслив, що оскільки функцію верифікації виконання сторонами зобов’язань з відведення озброєння та припинення вогню покладено на місію СММ ОБСЄ, то вочевидь потрібна свобода пересування і сторони зобов’язані це забезпечити.

«Але досі це не відбувається. Перешкоди роботі місії набувають різних форм. Тим, хто хоче розуміти масштаби та характер таких перешкод, я раджу ознайомитись з останнім тематичним звітом СММ. Звіт охоплює перші 6 місяців цього року, окреслює обставини 480 обмежень і перешкод роботі місії, не враховуючи пов’язані з вибухами, з яких 75% трапилось у непідконтрольних уряду районах», - зазначив представник моніторингової місії.

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За його словами, сторони на Донбасі повинні забезпечити безпечний та безперешкодний доступ для спостерігачів місії ОБСЄ по всій Україні, аж до кордону з Російською Федерацією у непідконтрольних уряду районах.

Він також підкреслив, що якщо сторони дійсно хочуть дотримання режиму припинення вогню, то мають вжити невідкладних заходів.

«Вони мають вживати дисциплінарних заходів щодо порушників (які відкривають вогонь і провокують на відкриття вогню – УНІАН), їм слід відвести все важке озброєння, припинити просування вперед і відвести свої сили звідти, де вони перемістилися вперед», - сказав Хуг.

Він звернув увагу, що поновлення зобов’язань припинення вогню відбулося з доброї волі сторін.

«І з огляду на це було б логічним дійти висновку, що ті, хто порушує режим припинення вогню, діють всупереч наказам свого керівництва. Принаймні сторони декларують таку логіку. Вони наполягають на тому, що всім військовослужбовцям на місцях було доведено накази не порушувати режим припинення вогню. Якщо проблема полягає у дисципліні, то де оприлюднені свідчення вжиття дисциплінарних заходів? Якщо проблема полягає в дисципліні і якщо сторони дійсно бажають, щоб режим припинення вогню тривав, то вони мають вживати заходів щодо порушників у власних рядах», – наголосив Хуг.