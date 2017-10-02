У Харкові поховали загиблого під Іловайськом бійця (фото, відео)

24-річного бійця Олексія Затилюка перепоховали у Харкові через три роки після смерті. Хлопця три роки вважали зниклим безвісти, передає місцеве видання Status quo.

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Командир відділення 2-го батальйону спеціального призначення "Донбас" загинув 29 серпня 2014 під Іловайськом. Ідентифікувати його тіло вдалося завдяки експертизі ДНК.

"Тепер він повернувся на рідну землю. Поховали бійця на Алеї героїв АТО міського кладовища. На похороні були присутні рідні Затилюка, його товариші і друзі, представники громадських організацій, волонтери", - зазначили в Нацгвардії.