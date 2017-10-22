На окупованому Донбасі зростають проукраїнські настрої – спікер Міноборони

Бойовики готують до найвищого ступеню готовності через зростання проукраїнських настроїв на окупованому Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей продовжують зростати проукраїнські настрої та невдоволення діями російсько-окупаційних військ. У зв’язку з цим противник збільшив кількість тренувань з приведення так званих підрозділів до вищого ступеня бойової готовності з обов’язковим відпрацюванням таких елементів, як відбиття нападів диверсійних груп та підтримки місцевого населення, а також організації кругової оборони», - сказав він.

За словами Мотузяника, на Донбасі почастішали випадки побиття мирними громадянами російських військовослужбовців.

«В результаті збільшення кількості випадків побиття місцевим населенням російських військовослужбовців обмежені звільнення особового складу», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир'я в районі проведення АТО на Донбасі. За добу один український військовослужбовець отримав поранення.