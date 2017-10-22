Доба в зоні АТО: бойовики 14 разів порушили перемир'я, один військовий поранений

За минулу добу, 21 жовтня, російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я. 9 разів українські військові відповідали бойовикам, повідомляє прес-центр штабу АТО. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення.

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«Наприкінці минулої доби ситуація у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Бойовики поодиноко продовжували обстріли українських позицій з піхотного озброєння вздовж усієї лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку майже з 18 години і до опівночі бойовики били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка. З цієї ж зброї увечері бойовики декілька годин вели обстріл укріплень військових неподалік Кам’янки та Верхньоторецького.

На Луганському напрямку наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання із великокаліберних кулеметів двічі обстріляля військових у Новозванівці і один раз –в Новоолександрівці.

На Маріупольському напрямку під вогнем протитанкових та автоматичних гранатометів опинились опорні пункти української армії неподалік Старогнатівки і Талаківки.