У зоні проведення АТО загинули четверо українських бійців - штаб

У зоні АТО цієї доби загинули четверо українських бійців. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У повідомленні сказано, що від початку доби у зоні АТО «вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була незначною. Водночас навіть невелика кількість обстрілів українських позицій призвела до втрат серед наших воїнів».

«Так, на Донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорних пунктах сил АТО неподалік Верхньоторецького.

З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії у районі Водяного, що на Приморському напрямку. Також сьогодні вдень під ворожим вогнем опинились оборонці Мар’їнки», - йдеться у повідомленні.

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В прес-центрі зазначили, що у результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.

Ще двоє бійців були поранені у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

"Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донецькому напрямку", - повідомили у штабі.

Як повідомляв УНІАН раніше, ворог продовжує провокації на Донбасі та намагається зайняти "сіру зону" поблизу селища Широкине. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Останнім часом ситуація пішла на загострення. Бойовики намагаються прокопатися і зайняти так звану "сіру зону", щоб підкрастися до нас поближче. Якщо раніше відстань між нами була кілометр і більше, то зараз – 500-600 метрів", - розповідає військовослужбовець ЗСУ Вадим С. Боєць на ім'я Микола тримає оборону під Широкине вже кілька місяців. За цей час пережив чимало. Каже, що бойовики геть знахабніли останнім часом. А перемир'я відверто зневажають.