В ООН попередили про можливу гуманітарну катастрофу на Донбасі через бойові дії

Координатор системи Організації Об'єднаних Націй та координатор з гуманітарних питань в Україні Ніл Вокер стурбований, що постійні обстріли об'єктів інфраструктури на Донбасі, і зокрема двох фільтрувальних станцій, можуть позбавити 1,1 млн людей, які проживають вздовж лінії зіткнення, водопостачання та опалення.

Про це УНІАН повідомили в Представництві ООН в Україні.

Зазначається, що ООН глибоко стурбована нещодавньою активізацією бойових дій поблизу об'єктів інфраструктури, зокрема, об'єктів водо-, електро- та газопостачання у Донецькій області.

"З наближенням зими перебої в основних послугах, таких як водопостачання та опалення, в умовах зниження температури можуть призвести до суттєвих наслідків для мільйонів українців", - йдеться у заяві Вокера.

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"Сьогодні доступність чистої води для 1,1 мільйона людей з обох боків від 459-кілометрової лінії розмежування, що розділяє східну частину України, опинилась на межі (зриву - УНІАН). Протягом останніх шести днів Донецька фільтрувальна станція (ДФС) потрапляла під обстріли протягом трьох ночей поспіль. Верхньокальміуська фільтрувальна станція (ВФС) була обстріляна більше ніж 12 разів за одну ніч. Водопостачання продовжується тільки через мужність чоловіків і жінок, які ризикують життям, працюючи у компанії «Вода Донбасу», - наголосив Вокер.

У зв'язку з цим сказано, що в умовах загострення бойових дій поблизу цивільної інфраструктури є ризик значного погіршення гуманітарної кризи на порозі Європи. Координатор системи ООН в Україні переконаний, що без сталого водопостачання системи опалення зупиняться, а стан здоров'я людей буде погіршуватись. Діти, люди похилого віку, жінки та люди з особливими потребами будуть вимушені покинути свої будинки у пошуках тепла та притулку.

Крім того, зазначається, що ООН надзвичайно стурбована можливим викидом небезпечного хлоргазу, що зберігається на обох фільтрувальних станціях. Якщо хоча б один 900-кілограмовий газовий контейнер постраждає, всі, хто перебуває в межах 200 метрів, можуть отримати смертельну дозу отруйного газу.

"Я нагадую усім сторонам конфлікту про їх зобов’язання поважати цивільну інфраструктуру та захист цивільних осіб. Будь-який навмисний зрив доступу до водопостачання належної якості чи критичних систем опалення є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголосив Вокер.

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"Сьогодні ми спостерігаємо постійний непропорційний вплив кризи на українців. Конфлікт продовжує впливати на найуразливіших, обмежуючи їх в доступі до найнеобхідніших потреб, та найважливіше – захисту та безпеки. В умовах затяжної кризи мільйони родин опинились у пастці активних бойових дій, а люди, які переселились, втрачають надію на майбутнє", - додав він.

"У зв'язку з цим я закликаю сторони конфлікту дотримуватись своєї відповідальності у забезпеченні доступу гуманітарних організацій для надання критичних послуг найбільш уразливим українцям, які постраждали та були переміщені внаслідок конфлікту, що триває вже четвертий рік", - підсумував координатор системи ООН в Україні.