Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл насосної станції, що подає воду до Маріуполя - Хуг

Сьогодні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували обстріл насосної станції, яка, в тому числі, подає воду до Маріуполя.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в Донецьку на брифінгу, відеозапис якого розміщений на сторінці СММ у Facebook.

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За його словами, насосна станція в населеному пункті Василівка подає воду на п'ять фільтрувальних станцій, в тому числі, і до Маріуполя.

"Коли ми перебували на території цієї станції, сьогодні було зафіксовано потрапляння. Ми бачили також і сліди минулих влучень на цій станції", - заявив Хуг.

Він додав, що три фільтрувальних станції з п’яти мають власні водосховища і зможуть деякий час працювати в автономному режимі, а дві в разі пошкодження насосної станції в Василівці зупиняться одразу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство закордонних справ України у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі вчергове закликало міжнародну спільноту посилити тиск на РФ для припинення агресії російських гібридних військ.

"Вимагаємо від РФ негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, та розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов'язання за Мінськими домовленостями. Очікуємо від міжнародної спільноти, зокрема наших партнерів, які залучені до процесу мирного врегулювання, чіткої реакції у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та посилення тиску на РФ з метою їхнього негайного припинення", - закликали в МЗС.