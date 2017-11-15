Українська делегація в Мінську засудила заяву Плотницького про "приєднання" до РФ

Українська делегація в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі засудила заяву ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького про "приєднання" до Російської Федерації.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"В рамках роботи ТКГ українська сторона засудила заяву ватажка ОРДЛО Ігоря Плотницького, яка ставить під сумнів відновлення суверенітету України на території ОРДЛО. Такі заяви суперечать Мінським домовленостям і гальмують мирний процес", - заявила Оліфер.

Як раніше повідомив ТСН, 11 листопада Плотницький заявив, що не бачить іншого шляху, окрім входження окупованої території Донбасу до складу Росії.

"За зовнішній політичний курс республіки (терористичної організації бойовиків "ЛНР" - УНІАН) відповідає глава... А я завжди казав, що окрім як шлях до РФ, іншого у нас немає, і нікуди ми більше не підемо, і нікуди повертатися не будемо", - заявив терорист.