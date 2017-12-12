Місія ООН занепокоєна смертними вироками на окупованому Донбасі

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй занепокоєна винесенням смертних вироків на окупованому Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, представляючи 20-ту доповідь про ситуацію з правами людини в Україні за період з 16 серпня по 15 листопада 2017 року.

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"Жителі територій, які перебувають під контролем озброєних груп, залишаються позбавленими доступу до системи правосуддя України. Структури, створені збройними групами, не здатні забезпечувати захист прав людини або забезпечувати ефективні засоби правового захисту", - заявила Фрейзер.

За її словами, серйозну стурбованість дотриманням прав людини викликають свавільні затримання та проведення так званих "судових слухань" на окупованих територіях Донбасу.

Вона наголосила: "Ситуація викликає навіть більші занепокоєння, беручи до уваги другий смертний вирок, оголошений самопроголошеною "Донецькою народною республікою" у листопаді".

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини відзначає, що міжнародне право передбачає жорсткі правила щодо застосування смертної кари, включаючи ретельне дотримання міжнародних стандартів справедливого судового розгляду, які озброєні групи явно не виконали", - сказала Фрейзер.