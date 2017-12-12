Місія ООН заявила про відсутність ясності із захистом прав людини у законопроекті щодо Донбасу

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй заявляє про відсутність ясності у правовій основі щодо захисту прав людини у проекті закону про реінтеграцію Донбасу.

Читайте такожРозрив дипвідносин з РФ не є предметом законопроекту про реінтеграцію Донбасу – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Вона нагадала, що 6 жовтня Верховна Рада розглядала та прийняла у першому читанні проект закону, який стосувався територій, що не перебувають під контролем українського уряду на сході країни з метою "відновлення державного суверенітету над окремими районами Донецької і Луганської областей".

"Хоча обговорення все ще продовжуються, на даний момент Управління Верховного комісара ООН з прав людини відзначає, що проекту закону не вистачає ясності у правовій основі для захисту прав та свобод людини", - заявила Фрейзер.

"На наш погляд, законодавство та у цілому уся державна політика повинна бути інклюзивною, та не бути жодним чином дискримінаційною для того, щоби закласти фундамент у майбутній мир та примирення в Україні", - сказала Фрейзер.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила в першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

До другого читання, за словами голови профільного парламентського комітету Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію Донбасу. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

Також робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".

6 листопада секретар комітету Іван Вінник не виключив, що розгляд поправок до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу триватиме до двох тижнів.