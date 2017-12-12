У Гаазькому суді війну на Донбасі визнають міжнародним конфліктом – правозахисник

Міжнародний кримінальний суд (МКС) визнає, що на Донбасі з липня 2014 року триває міжнародний збройний конфлікт, в якому мають місце воєнні злочини та злочини проти людяності, які були скоєні обома сторонами конфлікту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила юрист Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Аліна Павлюк на брифінгу в Києві.

Вона зазначила, що наразі є два періодичних звіти офісу прокурора МКС за 2016 та 2017 роки, де розглядається по суті ситуація на сході України.

«Офіс прокурора на даний момент звертає свою увагу на юрисдикцію і сам характер збройного конфлікту, який є в нас на сході України. Зараз офіс прокурора у своєму звіті за 2017 рік вже говорить, що з 14 липня 2014 року варто говорити про збройний конфлікт міжнародного характеру на території сходу України, але ці всі питання мають бути доведені на стадії розслідування, коли воно буде розпочато Міжнародним кримінальним судом», - зауважила Павлюк.

Крім того, вона сказала, що «офіс прокурора також відзначає ряд воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які були вчинені на непідконтрольних територіях сходу України з обох боків», – не тільки з боку ОРДЛО, Росії, а й з української сторони.