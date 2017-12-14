На Донеччині росіянина засудили до 15 років в'язниці за вбивство українських військових

На Донеччині до 15 років позбавлення волі засуджено росіянина за вбивство українських військових в зоні АТО. Про це повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко з посиланням на першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука.

В повідомленні сказано, що за результатами судового розгляду Артемівським міськрайонним судом Донецької області постановлено обвинувальний вирок, яким громадянина Російської Федерації визнано винним у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, та призначено реальну покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як повідомив Сторожук, громадянин РФ у місті Красний Луч Луганської області в грудні 2014 року «вступив у злочинну змову з активними учасниками терористичної організації «Луганська народна республіка» щодо забезпечення ним обслуговування та функціонування військової техніки механізованого батальйону «Август», що входить до складу вказаної терористичної організації».

У подальшому підозрюваний обслуговував та керував танком «Т-64-Б», екіпаж якого здійснював вогневе ураження позицій сил АТО поблизу м.Санжарівка Донецької області, внаслідок чого були поранені та загинули військовослужбовці Збройних сил України.

При цьому Сторожук зазначив, що в результаті бойового зіткнення танк, яким керував росіянин, було знешкоджено українськими військовими, а іноземця затримано.

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