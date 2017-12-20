Фонд "Повернись живим" презентував сюрреалістичний арт-календар

Сьогодні Фонд «Повернись живим» разом з українськими художниками презентували благодійний арт-календар, який присвячений військовій їжі. Це вже четвертий календар, який створили волонтери.

На кожному фото зображена їжа, яка є звичною як для військових на передовій, так і для пересічних українців. Художні образи в календарі подані через сюрреалістичну призму.

"Поєднання локшини швидкого приготування, сосисок, бутербродів, консерви на одному фото з гранатами, патронами, колючим дротом нагадує, що між мирним життям та війною дуже тонка грань", - розповіли у фонді.

зазначається, що кожна фотографія має прототип з реального життя, автори робіт влітку відвідали зону АТО, розташування одного з підрозділів спецпризначення та фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Голова фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега зазначив, що у країнах, де йде війна, паралельно з війною відбувається сплеск мистецтва.

«Мистецтво є одним з ключів, який допомагає достукатись до людей, які зачерствіли за 4 роки війни і дуже часто кажуть, що від неї дуже втомились» - підкреслив він.

В свою чергу автори робіт, зокрема, фуд та сет-стиліст Наташа Овраменко зауважила, що слово «сюрреалізм» найбільш точно характеризує ситуацію.

Фотограф Мішка Бочкарьов висловив надію, що наступного року українцям не знадобиться календар і що війна закінчиться.

Благодійний внесок за календар становить 500 гривень

Замовити календар можна двома способами:

– перерахувати благодійний внесок на картку Привату 5457 0822 3299 9685, Віталій Дейнега й заповнити форму: https://goo.gl/FZrNpK

– придбати в офісі Фонду «Повернись живим» за адресою: м.Київ, вул.Льва Толстого, 8а.

Кошти, зібрані завдяки цьому календарю, будуть використані для придбання квадрокоптеру для 30 ОМБр.